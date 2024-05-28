Угорський OTP Bank готовий продати банк у Росії, але скаржиться на проблеми з покупцями

Угорська OTP Group зменшує свою діяльність у Росії та готова повністю вийти з ринку, продавши там свою "дочку". Але знайти потенційних покупців не просто.

Про це заявив голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв’ю Forbes.

Він нагадав, що президент групи OTP Шандор Чані висловив готовність продати російський банк принаймні за 50% від його ринкової вартості.

"Основне, як на мене, те, що немає заяв на кшталт "розглядаємо стратегічно, плануємо" тощо. Є чітка заява – готові продати хоч сьогодні", – зазначив Мудрий.

Водночас є питання, кому у РФ можна продати OTP Bank. "Більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять", – пояснює він.

Також голова українського OTP заперечив, що угорська група отримувала багато пропозицій про продаж банку.

За його словами, з 2022 року OTP зменшує свій бізнес у Росії, чого зокрема вимагають європейський та американський регулятори. Так, на сьогодні корпоративний портфель знизився на 85%, нових кредитів юрособам банк не видає, а кількість відділень скоротилася на 39%.

Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.

Нині у Росії продовжують працювати три "дочки" європейських банків – "Райффайзенбанк", "ЮніКредит Банк" та "ОТП Банк". Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.

Згідно зі звітністю OTP Bank, його російський підрозділ у 2023 році отримав 240 млн євро чистого прибутку, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році. Однак фінансові результати "ОТП Банку" у кілька разів нижчі, ніж показники "дочок" RBI та UniCredit. Так, чистий прибуток "Райффайзенбанку" в 2023 році склав 1,34 млрд євро, що становить 56% у загальному прибутку групи. Російський "ЮніКредит Банк" заробив 665 млн євро чистого прибутку, результат усієї групи склав 9,5 млрд євро.