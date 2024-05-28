Україна цьогоріч може отримати 1,7 мільярда євро прибутків з заморожених у Бельгії активів РФ, – Зеленський

Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.

Про це під час пресконференції повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

У жовтні минулого року прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнюватимуть з оподаткування заморожених в країні російських активів.

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів", – зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, Бельгія буде виділятиме кошти на відновлення Чернігівської області. Водночас триває робота над відкриттям в Україні офісу бельгійської агенції розвитку.

Як ЄС використовуватиме заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.