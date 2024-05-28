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Швеція виділила пакет допомоги для української енергетики. Куди спрямують гроші

швеція

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 57 млн євро.

Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що з пакету підтримки у 650 мільйонів шведських крон (близько 57 млн євро), 500 мільйонів будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики України, ще 150 мільйонів – через Програму розвитку ООН.

"Ця допомога забезпечить подачу енергії об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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