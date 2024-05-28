Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідне рішення було ухвалено на підставі заяв самих компаній. А саме:

ТОВ "ФК "Фінар" анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "ФК "Фінєвровектор" – ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "Ампір Капітал" – анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.

Також зазначається, що указані компанії були виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Крім того, на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії, а саме:

ТОВ "Гармонія Фінанс" – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.

ТОВ "ФК "А Фінанс" – виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг;

ТОВ "ФК Магнат" – виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" – виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 травня.

Як повідомлялося, на початку травня Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці