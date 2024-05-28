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Програму кешбеку на українські товари можуть запустити у липні-серпні, – Мінекономіки

свириденко

Міністерство економіки планує запустити програму "Український кешбек" до кінця літа.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української техніки для громад, передає liga.net.

"Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск (програми кешбеку для українських товарів, – ред.). Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво", – пояснила вона.

За її словами, у державний бюджет заклали 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.

Завдяки цим програмам Мінекономіки розраховує на розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.

Програма кешбеку на українські товари

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші

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..кешбэк для казино?? верим.. ждем.. Я думал эту дуру уже уволили..
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28.05.2024 12:42 Відповісти
Пора дітей виганяти з влади, бо їх забавки дорого обходяться країні і людям.
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28.05.2024 12:46 Відповісти
Дивна ініціатива під час війни і за відсутності грошей в Бюджеті Вдаримо по кацапні кешбеком,телемарафоном, "безпековими" угодами і головне будівництвом доріг і фонтанів Так Переможемо?
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28.05.2024 12:49 Відповісти
Плюнь їй в очі , а вона скаже , що теплий дощ падає ! Армію , Ви вже всім забезпечили ?
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28.05.2024 12:59 Відповісти
Це навіть не дешевий популізм. Це ідіотизм. Долар вже по 40! Буде по 45 - "баба ягодка опять".
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28.05.2024 13:57 Відповісти
а можуть і не запустити, дякую!)
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28.05.2024 15:24 Відповісти
Шість негативних дописів. Чому ? Що поганого ? У Привата є "Свинка" - накопичення різниці з купівлі товарів карткою. Під 14% річних. Не так вже багато, але ...
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28.05.2024 17:43 Відповісти

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