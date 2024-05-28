Програму кешбеку на українські товари можуть запустити у липні-серпні, – Мінекономіки
Міністерство економіки планує запустити програму "Український кешбек" до кінця літа.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української техніки для громад, передає liga.net.
"Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск (програми кешбеку для українських товарів, – ред.). Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво", – пояснила вона.
За її словами, у державний бюджет заклали 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.
Завдяки цим програмам Мінекономіки розраховує на розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.
Програма кешбеку на українські товари
Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.
Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші
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