У "Дії" відновили послугу перереєстрації авто та обміну посвідчення водія

Відсьогодні у "Дії" знову доступні послуги з перереєстрації автівок та обміну водійських посвідчень.

Про це повідомили у пресслужбі застосунку.

"Сервіси для водіїв повернулися в "Дію", бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків", – йдеться у повідомленні.

Тож зараз вже можна:

замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;

купити та продати авто онлайн.

Як повідомлялося, з 24 до 27 травня включно у "Дії" були не достні послуги з перереєстрації авто та обміну водійських прав. У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що причиною цього була зміна реквізитів для оплати рахунків.

Послуги для водіїв у "Дії"

У квітні повідомлялося, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №10380 про митне оформлення автомобілів у "Дії".

Наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

Станом на кінець березня 2024 року через "Дію" вже перереєстрували 30 тис. транспортних засобів.

Восени минулого року в застосунку "Дія" з'явилася можливість замовити доставку нового посвідчення водія у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.