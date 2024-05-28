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Новини
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олігарх (246) Антикорупційний суд (694) судноплавство (96)

ВАКС конфіскував судно російського олігарха вартістю майже мільярд

судно

Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належав холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість судна становить майже 1 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.

"ВАКС задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская", вартість якого за даними Служба безпеки України може складати близько 1 млрд грн", – зазначила вона.

Промислове судно перебуває на території України. Раніше траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському олігарху, який з 2012 по 2017 роки був членом Ради федерації федеральних зборів РФ.

Зокрема, у 2014 році він проголосував за введення російських збройних сил на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

"Радію, бо ще один актив осіб, що підтримують агресію, переходить в дохід держави Україна. Чекаємо на апеляцію – 5 днів, а далі ФДМ готуватиме актив до продажу, гроші від якого наповнять держбюджет", – додала Богатих.

Як повідомлялося, суд арештував судно ще у травні 2023 року. Риболовецький промисел дозволяв Верховському регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ

Олігарх входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" бізнесмена. Ще до повномасштабного вторгнення він добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

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Агент Соколовський (Медведчук).
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28.05.2024 11:39 Відповісти
а тепер, слідкуйте за руками.
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28.05.2024 11:51 Відповісти
БМРТ "Меридиан". Физически и морально устарелая посудина. Лоха развели на достройку.
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28.05.2024 12:21 Відповісти
І що з ним робити в Миколаєві? Скільки коштуватиме утримання? Сподіваюсь менше ніж крейсер "Україна", що теж десь там стоїть більше 30 років.
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28.05.2024 12:42 Відповісти
Этот тазик таких денег не стоит!
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28.05.2024 14:14 Відповісти
1 млрд грн. буде, коли за це судно хтось в бюджет заплатить ці гроші..
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28.05.2024 16:04 Відповісти

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