Україна знову отримала надлишки електроенергії з Польщі

У понеділок, 27 травня, на запит польських енергетиків Україна приймала надлишки електроенергії з сусідньої країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"27 травня на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 17:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни", – йдеться у повідомленні.

Водночас упродовж доби українська система планує імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 17 222 МВт-год.

Як нагадали в "Укренерго", на 28 травня застосування лімітів споживання електроенергії для населення та промисловості не прогнозується. Це стало можливим унаслідок виходу з ремонту енергоблока на одній з АЕС.

Утім, весняно-літня ремонтна кампанія на атомних електростанціях триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.