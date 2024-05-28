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АЕС (795) електроенергія (4076) Міненерго (901)

До енергосистеми підключили другий за тиждень блок АЕС

енергоатом,аес

У понеділок, 27 травня, після ремонтних робіт до енергомережі підключили ще один атомний блок однієї з АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну.

"Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Водночас до планових виходів у ремонт готуються ще кілька блоків. Як пояснили у міністерстві, це "критично необхідно", щоб забезпечити стабільну роботу усіх дев’яти атомних блоків під час опалювального сезону.

Як повідомлялося, 26 травня після планового ремонту до української енергосистеми підключили один із атомних блоків АЕС. 

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а, в києві сьогодні, нема сонця.
не бачить, нам, світла!
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28.05.2024 10:40 Відповісти
Хмарність - зараз дуже добре. Буде спека - люди рятуватимуться вентиляторами і кондиціонерами, і тоді знову "не вистачатиме" електроенергії.
+26 у Києві, і +29 у Сумах, ще в травні місяці, - це вже ненормальна погода.
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28.05.2024 11:25 Відповісти
и увеличили частоту отключений))жри народ лапшу,кушать подано!!!даешь тариф 8,00 за кВт!!!сами не живете,дайте жить энергетической мафии с головой рыжего таракана!!!
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28.05.2024 11:09 Відповісти

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