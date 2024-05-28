Канада прийняла майже 287 тисяч біженців з України

Від початку повномасштабної війни до Канади прибули понад 286,7 тисячі українських біженців.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства країни, передає Укрінформ.

Зазначається, що за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибуло 286 752 українців.

Ця програма дає українцям, які тікали від війни, право на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Прийом нових заявок на цю програму закрили ще влітку 2023 року року, й всі охочі скористатися нею мали до кінця березня цього року прибути до Канади.

Загалом за весь час канадський уряд отримав майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких затвердив більше 960 тис.

Як повідомлялося, Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, які є близькими родичами, канадців отримати дозвіл на постійне проживання.