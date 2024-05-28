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Польща побудує фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю. Вартість проєкту – $2,5 мільярда

кордон,польща

Польща до 2028 року на кордоні з Росією і Білоруссю побудує укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.

Про це повідомило керівництво Міністерства національної оборони Польщі та ЗС країни, передає Укрінформ.

Будівництво здійснюватиметься у межах масштабної програми "Щит Схід".

"Ми маємо захистити близько 700 кілометрів кордону, в тому числі 400 кілометрів з Білоруссю. Ми хочемо, щоб цей проєкт був реалізований негайно, він розпочнеться ще цього року", – сказав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, Польща хоче завершити до 2028 року проєкт, вартість якого становить 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд).

Віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що це найбільша оборонна програма такого типу від 1945 року

Програма фінансуватиметься з польського бюджету, а також – із європейських коштів.

Ключовими у програмі будуть наступні елементи: система викриття дій противника (радари і супутники виявлення); система щонайменше восьми передових логістичних баз (бункери, укриття для військових та цивільних, а також складів боєприпасів); система дорожніх переправ чи перешкод для підвищення мобільності своїх військ і ускладнення діяльності військ противника, а також адаптація природного ландшафту до дій армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща може затопити деякі ділянки кордону з Росією та Білоруссю.

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а буде 100-кілометровий розрив на литовському кордоні, чи там теж будуть фортифікації?
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28.05.2024 15:16 Відповісти

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