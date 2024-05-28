Рекордний обсяг коштів: Китай створив інвестфонд на $47,5 мільярда для виробництва мікросхем

Китай створив третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).

Про це йдеться в заяві в державному реєстрі компаній, передає Reuters.

Як зазначається, сотні мільярдів юанів, інвестованих у цей сектор, демонструють прагнення президента Китаю Сі Цзіньпіна досягти самозабезпечення країни напівпровідниками.

Третій інвестфонд індустрії інтегральних мікросхем із рекордним обсягом акумульованих коштів був офіційно створений 24 травня 2024 року.

Найбільшим акціонером третього фонду є Міністерство фінансів Китаю із 17% акцій та сплаченим капіталом у 60 млрд юанів. Другим за розміром частки акціонером (10,5%) став Китайський банк розвитку (China Development Bank).

Крім них, учасниками фонду є ще 17 організацій, серед яких п'ять великих банків Китаю, внесок кожного із яких становить близько 6% від загального капіталу.

Перший інвестфонд для розвитку галузі напівпровідників було створено в Китаї 2014 року зі статутним капіталом 138,7 млрд юанів, другий, із 204 млрд юанів, – у 2019 році.

Ці фонди надали фінансування двом найбільшим китайським виробникам мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, провідному виробнику флеш-пам’яті Yangtze Memory Technologies та низці менших компаній.

Одним із головних напрямів фінансування з третього фонду має стати створення обладнання для виробництва мікросхем, постачання якого із західних країн до Китаю наразі обмежено.

Раніше повідомлялося, що близько 90% своєї залежності в імпорті мікроелектроніки Росія задовольняє поставками з Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь.

Згодос стало відомо, нідерландська компанія ASML Holding NV і тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. заявили, що можуть вивести з ладу найсучасніші у світі верстати для виробництва мікросхем у разі вторгнення Китаю на Тайвань.