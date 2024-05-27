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ВР (2794) законопроєкт (1644) місцеве самоврядування (128) парламент (1909) місцеві бюджети (247) фортифікації (23)

Рада дозволить місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

фортифікації,укріплення

Верховній Раді рекомендують розширити повноваження органів місцевого самоврядування у питаннях надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони.

Відповідні норми містить законопроєкт №9559-д, який Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому, повідомляється на сайті парламенту.

Підготовленим до другого читання законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції". Зокрема, пропонується надати повноваженя виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:

  • будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
  • прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;
  • забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, а також можливостей держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Читайте також: На будівництві укріплень вже крадуть: На Харківщині підрядник намагався вивести 20 мільйонів гривень

Як повідомлялося, від початку 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

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Топ коментарі
+38
ЗА-Ї-БІСЬ! Спочатку забрали гроші у місцевих Рад Потім ці гроші ********** в Києві Потім ********** кошти нібито "направлені з Києва" на будівництво укріплень А тепер "дозволяють" місцевим Радам будувать укріплення за власні кошти! Я нічого не пропустив? Це вже "дно"? Чи ще ні?
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27.05.2024 19:51
+18
Так власть же забрала военный ПДФО именно на строительство укреплений и дроны. Где тогда эти деньги?
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27.05.2024 19:53
+16
Треба дозволити Раді утримувати себе власним коштом.
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27.05.2024 20:18
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Жнива.
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27.05.2024 19:44 Відповісти
Рада така добра, як біблійний Вооз, який милостиво дозволив Руфі вмочити свій шматок хліба у його оцет!
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27.05.2024 19:47 Відповісти
на шару и уксус сладкий
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27.05.2024 20:04 Відповісти
ЗА-Ї-БІСЬ! Спочатку забрали гроші у місцевих Рад Потім ці гроші ********** в Києві Потім ********** кошти нібито "направлені з Києва" на будівництво укріплень А тепер "дозволяють" місцевим Радам будувать укріплення за власні кошти! Я нічого не пропустив? Це вже "дно"? Чи ще ні?
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27.05.2024 19:51 Відповісти
Ета не дно, насяльніка, ета- пісдєц !
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27.05.2024 20:08 Відповісти
Саме так - розікрали. Бо шмигаль казав - ми направили на фортіфікації гроші з резервного фонду. З нього гроші можуть використовуватись у якомусь надзвичайному стані - аварії, тощо. А у б.джеті на 24 рік гроші на фортіфікації були закладені та " використовувались по призначенню", начебто. Хаос в країні, як в германії у 45 році.
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27.05.2024 20:31 Відповісти
ЗЕ-Ї-БІСЬ!!! НЕДООЦІНИЛИ НИЦІСТЬ І ЖАЛЮГІДНІСТЬ"ВЕЛИКОГО КОМБІНАТОРА". ДУМАЛИ ВЖЕ ДНА ДОСЯГЛИ, АЛЕ ЗНИЗУ ЗНОВ ПОСТУКАЛИ!
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27.05.2024 21:40 Відповісти
Оце почнеться дерибан, якого ще сіт не бачив
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27.05.2024 19:53 Відповісти
Так власть же забрала военный ПДФО именно на строительство укреплений и дроны. Где тогда эти деньги?
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27.05.2024 19:53 Відповісти
*світ
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27.05.2024 19:54 Відповісти
"за власні кошти"... які зе-покидьки у місцевої влади ЗАБРАЛИ!
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27.05.2024 19:59 Відповісти
Схема зрозуміла: спочатку повноваження, потім обов'язок - і тоді можна продовжувати забирати кошти у місцевих громад, і вреші перекладасти на них відповідальність за укріплення
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27.05.2024 19:59 Відповісти
Треба дозволити Раді утримувати себе власним коштом.
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27.05.2024 20:18 Відповісти
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих: броник за свой счёт, корч за свой, траншею лопатой, доты пусть те кому надо и строят....
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27.05.2024 20:18 Відповісти
нам споруд не надо!, дороги давай!!)
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27.05.2024 20:25 Відповісти
Черговий трешак від Зелених Шмарклей.
Залишилось ще фінансування ЗСУ перекласти на місцеві влади!

Прифронтові міста і містечка, - Шостка, Бвлопілля, Суми, Дергачі, Золочів, Куп'янськ, Нікополь, Херсон, Покровськ, кожного дня ремонтують електромережі, газові мережі, водопостачання, лікарні, бо вони постійно під ударами.

А тут ще й фортифікації робити.
Повний треш!!!
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27.05.2024 20:31 Відповісти
Це рекомендують з "офісу єрмака"?
Який повинен стати гарбузом з 21 травня?
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27.05.2024 21:18 Відповісти
щиро дякуємо...
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27.05.2024 21:57 Відповісти
Дозвіл надати .....? Цинічно.....
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27.05.2024 23:16 Відповісти
Ну, слава богу. А то поиздержались!
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28.05.2024 08:07 Відповісти

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