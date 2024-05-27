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"Укрзалізниця" анонсувала реконструкцію залізничного вокзалу у Львові

вокзал Львова

"Укрзалізниця" планує провести реконструкцію львівського залізничного вокзалу з урахуванням вимог до безбар’єрності.

Наразі компанія планує відкриту зустріч з проєктними та архітектурними організаціями щодо початку проєктування, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та розміщення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, реставрації тунелів вокзалу тощо.

В компанії нагадали, що торік розпочалася реалізація програми "Безбар’єрна залізниця".

"Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни", – пояснили в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала вимикати підсвітку фасадів та окремих зон п’яти найбільших залізничних вокзалів країни у вечірні години через дефіцит електроенергії.

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27.05.2024 19:24 Відповісти
Декілька мільярдів вилетить як пити дати
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27.05.2024 20:19 Відповісти

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