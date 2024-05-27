"Укргазвидобування" розвиватиме геотермальну енергетику на Закарпатті

"Укргазвидобування" підписало меморандум про співпрацю із Закарпатською обласною військовою адміністрацією, котрий відкриває як перспективи щодо співробітництва у проєктах Gas-to-Power на Солотвинському та Лютнянському газових родовищах, так і можливість генерації енергії за децентралізованою схемою.

Про це йдеться в повідомленні "Укргазвидобування".

"Співпраця відбудеться в площині розробки не лише традиційних для компанії покладів вуглеводнів, але й у сфері наукових досліджень і 3D-сейсміки з метою розкриття геотермального потенціалу регіону", – розповів перший заступник генерального директора "Укргазвидобування" Віталій Заєць.

Як зазначається, сторони націлені на генерацію електроенергії за рахунок переробки газу на електричну потужність для забезпечення потреб Солотвинської та Ставненської територіальних громад.

До того ж "Укргазвидобування" ініціювало комплекс наукових досліджень, які допоможуть оцінити перспективи промислової генерації геотермальної енергії у Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" запустило дві високопродуктивні свердловини. Разом вони дозволяють додатково видобувати 390 тис. кубометрів газу на добу.

Загалом із початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.