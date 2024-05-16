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Новини
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В Україну завезли з початку року товарів на $22 мільярди, найбільше – з Китаю та Польщі

експорт,імпорт,товарообіг

Упродовж січня-квітня 2024 року товарообіг України становив $35,3 млрд. Зокрема, імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували – на $13,4 млрд.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав $19 млрд, що становить 87% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $4,2 млрд, Польщі – $2,3 млрд та Німеччини – $1,8 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $1,3 млрд, Китаю – на $1,2 млрд, Іспанії – на $1,1 млрд.

імпорт та експорт України за чотири місяці 2024 року

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $7,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд (сплачено 30,1 млрд грн або 17% платежів);
  • паливно-енергетичні – $2,7 млрд (сплачено 42,4 млрд грн або 24% платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $8,6 млрд;
  • метали та вироби з них – $1,4 млрд;
  • мінеральні продукти – $1,2 млрд.

За чотири місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд в Україну. Зокрема, імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2306) митниця (815) товарообіг (220) експорт (3811) Державна митна служба (467)


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Китаиські товари наступають
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16.05.2024 11:30 Відповісти
Translator

З нашими заробітними платами альтернативи немає , а тим паче зараз ,коли ,рідні бариги (бізнесмени )заробляють ,як в останнє .
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16.05.2024 12:02 Відповісти
Альтернатива є завжди.
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16.05.2024 12:36 Відповісти
Що ще повинно трапитися, щоб в Україні перестали купувати китайчатину?
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16.05.2024 12:35 Відповісти
Все дуже просто. Знецінити гривню і зробити імпорт мотлоху економічно невигідним. Але навіть після лютого 22-гого, зелені все робили, щоб за рахуонок резервів якмога більше позавозили товарів некритичного імпорту.
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16.05.2024 14:17 Відповісти

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