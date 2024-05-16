В Україну завезли з початку року товарів на $22 мільярди, найбільше – з Китаю та Польщі

Упродовж січня-квітня 2024 року товарообіг України становив $35,3 млрд. Зокрема, імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували – на $13,4 млрд.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав $19 млрд, що становить 87% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $4,2 млрд, Польщі – $2,3 млрд та Німеччини – $1,8 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $1,3 млрд, Китаю – на $1,2 млрд, Іспанії – на $1,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $7,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд (сплачено 30,1 млрд грн або 17% платежів);

паливно-енергетичні – $2,7 млрд (сплачено 42,4 млрд грн або 24% платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $8,6 млрд;

метали та вироби з них – $1,4 млрд;

мінеральні продукти – $1,2 млрд.

За чотири місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд в Україну. Зокрема, імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.