У владі заявили про катастрофічний дефіцит держслужбовців

Національне агентство з питань державної служби заявляє про катастрофічний брак фахівців.

Про це повідомила очільниця НАДС Наталія Алюшина під час Всеукраїнської конференції "Два роки війни: наслідки та перспективи".

"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування. Відтак, серед основних пріоритетів роботи Національного агентства залишається реформа системи оплати праці державних службовців. Наша мета – залучати кваліфіковані кадри та мати можливість утримувати їх за рахунок конкурентної заробітної плати.

Також працюємо над впровадження Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади державної служби", – зазначила вона.

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Також Алюшина наголосила на важливості роботи з молоддю та її залучення на публічну службу. За її словами, молоді фахівці можуть принести в органи публічної влади інші підходи, звичаї й традиції.

Ще один інструмент залучення на публічну службу, на її думку, – Резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Наразі до кадрового резерву зараховано 2 265 кандидатів. Більшість бажає працювати в Криму, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Так, 70% зарплати держслужбовця складає оклад, і 30% – премії.