Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Топ моделей
У квітні українці придбали понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше – на Львівщині та у Києві.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- Львівська область – 595 одиниць (93% вживані);
- місто Київ – 514 (65% вживані);
- Дніпропетровська область – 337 (76% вживані);
- Київська область – 292 (72% вживані);
- Вінницька область – 251 (88% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: Nissan Leaf – на Львівщині та Вінниччині; Tesla Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині; Tesla Model 3 – у Києві.
Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
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