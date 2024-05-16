Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Топ моделей

У квітні українці придбали понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше – на Львівщині та у Києві.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

Львівська область – 595 одиниць (93% вживані);

місто Київ – 514 (65% вживані);

Дніпропетровська область – 337 (76% вживані);

Київська область – 292 (72% вживані);

Вінницька область – 251 (88% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Volkswagen ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: Nissan Leaf – на Львівщині та Вінниччині; Tesla Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині; Tesla Model 3 – у Києві.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.