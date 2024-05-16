За час війни іноземці створили в Україні понад 2,6 тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини
Від початку повномасштабної війни іноземці заснували в Україні 2652 компанії. Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Загалом гроші в Україну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу.
Зазначається, що серед усіх іноземних бізнесменів найбільше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Вони зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками.
На другому місці – громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях. Це 10% від загальної кількості. Трійку лідерів замикають громадяни Польщі – 193 бізнеси, що становить 7%.
Також багато бізнесів в Україні відкривають громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.
Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.
На другому місці – АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал цієї компанії становить 700 млн грн, а кінцевим власником є громадянин США.
Третьої найбільшою компанією стало ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.
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Турецький султан заробляе на «двох участниках конфлікту»-і на рф , і на Україні.
Гроші не пахнуть. Отакий в Україні «союзник».
Блінкен говорить про корупцію! Влада вдає що вона тут ні до чого!
https://www.youtube.com/watch?v=PbH1BpLYlAk