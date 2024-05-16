Ще три літаки з флоту МАУ переоформили на авіакомпанію Windrose з орбіти Коломойського
Ще три літаки "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) переоформили на авіакомпанію "Роза Вітрів".
Про це свідчать нові дані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден, передає avianews.com.
Зокрема, йдеться про два авіалайнери Boeing 737-800 з реєстраціями UR-UIA, UR-PSW та один Embraer 190 з реєстрацією UR-EMC. Після зміни авіакомпанії повітряні судна залишилися із колишніми номерами.
Ці авіалайнери прибули до України новини з заводу.
У реєстрі вказується, що власником усіх трьох літаків є кіпрська компанія BRAZALINE LTD. На її сайті повідомляється, що її флот складається з шести Boeing 737-800 та Boeing 737-900ER та трьох Embraer 190.
У 2022 році джерела Forbes вказували, що компанія входить до групи "Приват", яку пов'язують із Ігорем Коломойським.
Де знаходяться літаки
Онлайн-радар Flightaware зафіксував, що наразі всі три авіалайнери заблоковані в Україні.
Embraer 190 з реєстрацією UR-EMC знаходиться в аеропорту "Одеса", злітно-посадкова смуга якого була пошкоджена російськими обстрілами ще 2022 року.
Boeing 737-800 з реєстраціями UR-UIA, UR-PSW знаходяться в аеропорту "Бориспіль".
МАУ та Коломойський
авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.
Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.
У 2015 році Ігор Коломойський, який був власником "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова.
У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.
Як повідомлялося, на початку 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника. Відтак, компанія залишилася під контролем Коломойського.
Водночас одразу три літаки авіакомпанії МАУ опинилися у флоті іншого українського авіаперевізника – "Роза Вітрів" (Windrose), яка також належить групі Коломойського.
Наразі "Роза Вітрів" має діючий сертифікат експлуатанта та може виконувати рейси в Європі на замовлення інших авіаперевізників.
Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість акції авіакомпанії.
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