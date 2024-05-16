Мінцифри представило стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року. Що заплановано?

Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року. Ефект від її реалізації оцінюється в $67,6 млрд.

Про це йдеться в матеріалах, розміщених для публічного громадського обговорення на сайті Мінцифри, передає Інтерфакс-Україна.

Інвестиції

Сукупні інвестиції операторів електронних комунікацій в Україні в рамках стратегії, як очікується, становитимуть $6 млрд до 2030 року – це дасть додатковий ефект до ВВП $2,5 млрд протягом найближчих семи років.

"Безпосередньо ефект від інвестицій, які планують зробити оператори електронних комунікацій під час реалізації цієї стратегії (сукупно $6 млрд до 2030 року), оцінюють у $2,5 млрд за сім років. Якщо ми зіставляємо сукупні інвестиції ($6 млрд) у сферу електронних комунікацій і загальний ефект, що буде отримано для економіки від реалізації Стратегії (+$67,6 млрд), то отримуємо, що $1 інвестицій у розвиток електронних комунікацій приводить до створення додаткових $11 ВВП у наступні сім років", – сказано в тексті Стратегії.

Якість

У Мінцифри очікують, що якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах.

Як прогнозується, Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій, транзитером інтернет-трафіку з Азії та Близького Сходу до Європи, регіональним хабом для найбільших світових контент-генераторів.

"До 2030 року суттєво зросте роль штучного інтелекту, кіберзахисту, використання Big Data, хмарних технологій, блокчейну та інтернету речей у всіх секторах економіки. Розвиватимуться нейроінтерфейси, що дають змогу інтегрувати пристрій із мозком людини. Будуть реалізовані численні проєкти цифрової трансформації (на основі відповідних державних програм): smart city, e-government, e-learning тощо. При цьому технології AR/VR змінять способи навчання, роботи, розваг і взаємодії з довкіллям", – сказано в документі.

Інтернет

Широкосмуговий доступ до мережі інтернет в Україні до 2030 року матиме 98% населення.

Водночас середня швидкість передачі даних DL становитиме щонайменше 90 Мбіт/с. Мобільним зв'язком буде забезпечено 95% населення. Підтримуючи європейський роумінг, Україна увійде до двадцятки країн за середньою швидкістю мобільного зв'язку.

Ядро мобільних мереж електронних комунікацій з метою захисту від повітряних обстрілів до 2030 року буде переміщено під землю. Також буде підвищено стійкість мереж електронних комунікацій в умовах відсутності електропостачання.

Станом на 2023 рік переважна більшість українських користувачів послуг фіксованого доступу до мережі інтернет – 52,6% – мали доступ до інтернету зі швидкістю 30-100 Мбіт/с, 35,5% – 100-1000 Мбіт/с і 3% – від 1 Гбіт/с.