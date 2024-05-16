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Мінцифри представило стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року. Що заплановано?

интернет

Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року. Ефект від її реалізації оцінюється в $67,6 млрд.

Про це йдеться в матеріалах, розміщених для публічного громадського обговорення на сайті Мінцифри, передає Інтерфакс-Україна.

Інвестиції

Сукупні інвестиції операторів електронних комунікацій в Україні в рамках стратегії, як очікується, становитимуть $6 млрд до 2030 року – це дасть додатковий ефект до ВВП $2,5 млрд протягом найближчих семи років.

"Безпосередньо ефект від інвестицій, які планують зробити оператори електронних комунікацій під час реалізації цієї стратегії (сукупно $6 млрд до 2030 року), оцінюють у $2,5 млрд за сім років. Якщо ми зіставляємо сукупні інвестиції ($6 млрд) у сферу електронних комунікацій і загальний ефект, що буде отримано для економіки від реалізації Стратегії (+$67,6 млрд), то отримуємо, що $1 інвестицій у розвиток електронних комунікацій приводить до створення додаткових $11 ВВП у наступні сім років", – сказано в тексті Стратегії.

Якість

У Мінцифри очікують, що якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах.

Як прогнозується, Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій, транзитером інтернет-трафіку з Азії та Близького Сходу до Європи, регіональним хабом для найбільших світових контент-генераторів.

"До 2030 року суттєво зросте роль штучного інтелекту, кіберзахисту, використання Big Data, хмарних технологій, блокчейну та інтернету речей у всіх секторах економіки. Розвиватимуться нейроінтерфейси, що дають змогу інтегрувати пристрій із мозком людини. Будуть реалізовані численні проєкти цифрової трансформації (на основі відповідних державних програм): smart city, e-government, e-learning тощо. При цьому технології AR/VR змінять способи навчання, роботи, розваг і взаємодії з довкіллям", – сказано в документі.

Інтернет

Широкосмуговий доступ до мережі інтернет в Україні до 2030 року матиме 98% населення.

Водночас середня швидкість передачі даних DL становитиме щонайменше 90 Мбіт/с. Мобільним зв'язком буде забезпечено 95% населення. Підтримуючи європейський роумінг, Україна увійде до двадцятки країн за середньою швидкістю мобільного зв'язку.

Ядро мобільних мереж електронних комунікацій з метою захисту від повітряних обстрілів до 2030 року буде переміщено під землю. Також буде підвищено стійкість мереж електронних комунікацій в умовах відсутності електропостачання.

Станом на 2023 рік переважна більшість українських користувачів послуг фіксованого доступу до мережі інтернет – 52,6% – мали доступ до інтернету зі швидкістю 30-100 Мбіт/с, 35,5% – 100-1000 Мбіт/с і 3% – від 1 Гбіт/с.

Автор: 

інтернет (1319) мобільний зв'язок (782) план (42) Мінцифри (798)


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