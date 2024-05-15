У Києві та трьох областях вводяться екстрені відключення світла

Екстрені відключення електроенергії запроваджуються ввечері 15 травня у Києві, Київській області на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення", – сказано в повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію.

"Якщо в вашій домівці зараз є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", – додали в ДТЕК.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" прогнозує 15 травня аварійні відключення електроенергії для населення з 18:00 до 23:00 за умови зростання споживання.

Увечері 14 травня в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.