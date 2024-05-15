99% речей для ЗСУ: У Міноборони розповіли про конкурентність закупівель "Державного оператору тилу"

Більшість закупівель, які проводить закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" на Prozorro, є конкурентними. Зокрема це 99% закупівель речового майна та 92% паливно-мастильних матеріалів.

Про це розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю Telegraf.

"Від самісінького початку роботи ДОТу більшість закупівель оператором на електронному майданчику є конкурентними. Наприклад, зокрема 99% закупівель речового майна чи 92% паливно-мастильних матеріалів це – конкурентні закупівлі", – сказав Кліменков.

Він також зазначив, що активна робота з ринком та роз'яснення дають свої результати: як працювати з державними тендерами, як заохоченим компаніям з'являтись на торгах, брати участь в аукціонах.

"Наприклад, на тендерах по літніх польових костюмах до запуску ДОТ в середньому брали участь 6 компаній, а вже при роботі Агенції в аукціонах змагаються в середньому 15 фірм-виробників", – пояснив Кліменков.

Українські виробники в закупівлях

Водночас він зазначив, що в пріоритеті – українські виробники.

"Міноборони спрямовує десятки мільярдів гривень на закупівлю озброєння та тилового майна. Ці державні витрати є шансом для української промисловості. Наприклад, "Державний оператор тилу" закуповує одяг й інше речове майно для військових на мільярди гривень. Це можливість для української промисловості розвивати свої підприємства під час війни, створювати робочі місця, сплачувати податки", – сказав Кліменков.

Також, додав він, це можливості для українського військово-промислового комплексу.

"За останній місяць Агенція уклала рекордну кількість контрактів на закупівлю зброї, боєприпасів та військової техніки. Із них на українських виробників припадає досить суттєва частка", – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони спрямує 2,2 млрд грн на закупівлю додаткового обсягу бронежилетів, шоломів та тактичних навушників для військових. Ці кошти раніше були зекономлені на інших державних закупівлях.

До того стало відомо, що "Державний оператор тилу" вирішив змінити підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України.