Метро на Виноградар збираються добудувати за 30 місяців

КП "Київський метрополітен" планує добудувати метро на Виноградар максимум через 2,5 року.

Про це заявив в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський у ефірі телеканалу Київ24, передає LIGA.net.

"Ми зі своєї сторони орієнтуємося на розроблену проєктну документацію, яка пройшла держекспертизу. Згідно з цією документацією? у нас термін проведення і закінчення робіт – до 30 місяців", – сказав Вигівський.

Він пояснив, що "це процес не швидкий і казати, що це може бути зроблено за рік або пів року, ми не будемо".

"Ми враховуємо воєнний стан і наявність фінансування. Однак ми сподіваємося, що до 30 місяців – це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи з урахування наявних умов", – додав Вигівський.

Історія будівництва метро на Виноградар

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати у Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.