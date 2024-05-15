Євросоюз погіршив прогноз зростання ВВП України на цей рік

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% після 5,3% минулого року з подальшим прискоренням до 5,9% наступного року.

Про це йдеться в оновленому весняному макропрогнозі Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Війна й далі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей. Призов окремих осіб, який триває, у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть нестачу робочої сили й матимуть наслідки для економічного виробництва", – сказано в поясненні такого прогнозу.

Згідно з осіннім прогнозом Єврокомісії очікувалося, що зростання економіки України цього року сповільниться до 3,7% з 4,8% торік і прискориться до 6,1% наступного року.

Біль оптимістичні перспективи 2025 року пояснюють припущенням, що вже на початку наступного року буде створено умови для поступового збільшення зусиль із відновлення.

Приватне споживання

Повертаючись до оцінки перспектив поточного року, в Єврокомісії припускають, що приватне споживання, найімовірніше, сповільниться через погіршення настроїв, але стане основним драйвером 2024 року.

Цьому сприятимуть зниження інфляції, упевнене зростання заробітної плати, що відображає гострий брак робочої сили, і зниження рівня безробіття.

Інвестиції

"Очікується, що інвестиції продовжать отримувати вигоду від витрат як в оборонному, так і в будівельному секторі, хоча підвищена невизначеність і надалі стримуватиме загальне зростання приватних інвестицій", – також ідеться в документі.

Експорт

Окрім того, очікується, що відновлення Чорноморського транспортного коридору, найімовірніше, підтримає експорт, що приведе до поступового зменшення від'ємного внеску чистого експорту в зростання ВВП: прогноз зростання експорту 2024 року поліпшено до 6% порівняно з 3,3% в осінньому звіті.

Проте зберігатиметься зовнішньоторговельний дефіцит з огляду на великі потреби в імпорті для відновлення, реконструкції та оборони.

"Цей прогноз, звісно, має дуже високій ступінь невизначеності, а ризики здебільшого схиляються в бік погіршення ситуації. Ескалація конфлікту може не лише спричинити додаткові людські страждання, а й збільшити і так високі виробничі витрати й призвести до подальшої втрати виробничих потужностей. Збільшення кількості людей, які тікають від війни, також може посилити тиск на ринку праці й негативно вплинути на внутрішній попит", – сказано в звіті.

Ринок праці

На ринку праці спостерігаються деякі ознаки стабілізації з 2023 року на тлі зниження чистого міграційного відпливу й часткового повернення внутрішньо переміщених осіб. Однак досі велика кількість переміщених осіб і за кордоном, і всередині України, найімовірніше, і далі дестабілізуватиме ринок праці та сприятиме диспропорцій між регіонами й секторами.

Прогноз зниження безробіття в оновленому звіті поліпшено до 15,5% цього року і 14,1% наступного з 16,2% і 14,5% відповідно в попередньому звіті.

Інфляція

Очікується, що зростання витрат на робочу силу, перебої в постачанні й відновлення внутрішнього попиту, а також великі витрати, пов'язані з війною, підтримуватимуть інфляцію на високому рівні у 2024 і 2025 роках.

Згідно з весняним прогнозом, середньорічна інфляція після 12,8% торік цього року знизиться до 5,5%, а наступного – зросте до 7,8%, тоді як восени в Єврокомісії її очікували на рівні 7,7% цього року і 7,6% – наступного.

Дефіцит

Державний дефіцит залишиться високим, але буде поступово знижуватися: з 19,7% ВВП минулого року до 17,7% ВВП цього року і 8,7% ВВП наступного.

Передбачається, що цьому посприяє податок на надприбуток у банківському секторі (1% ВВП), закінчення терміну дії зниження податку на пальне й тютюн (1,6% ВВП), а також відновлення економіки.

Держборг

Через зниження оцінки бюджетного дефіциту поліпшено й прогноз динаміки держборгу: цього року очікується його зростання до 94,4% ВВП, наступного – до 97,8% ВВП, тоді як восени в Єврокомісії очікували відповідно 96,2% ВВП і 98,3% ВВП.

"З огляду на більші потреби у фінансуванні й ширше використання внутрішнього фінансування за підвищеними ставками прогнозується, що державний борг і далі збільшуватиметься, хоча й уповільненими темпами, та залишатиметься нижчим за поріг у 100% ВВП", – сказано в звіті.