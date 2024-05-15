Оптимізація податків та ухилення від мобілізації: Гетманцев пояснив збільшення кількості ФОПів

Станом на 1 травня в Україні зареєстровано 2,03 мільйона фізичних осіб-підприємців (ФОП), від початку року їх кількість зросла на 38,1 тис. осіб. Однак збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"З січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб. Фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що найбільше ФОПів припиняють роботу у тих регіонах, де реєструється найбільше нових. На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОП не свідчить про "шалене" зростання економіки.

"На жаль, скорочення (кількості, – ред.) ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкрутством. Так само як і збільшення (кількості, – ред.) ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва", – пояснив Гетманцев.

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Як повідомлялося, за даними сервісу "Опендатабот", за перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.

Більшість закритих ФОП працювали у сферах роздрібної торгівлі (34,9%), комп’ютерного програмування (10,1%) та та оптової торгівлі (6,2%).

При цьому за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.