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Оптимізація податків та ухилення від мобілізації: Гетманцев пояснив збільшення кількості ФОПів

гетманцев

Станом на 1 травня в Україні зареєстровано 2,03 мільйона фізичних осіб-підприємців (ФОП), від початку року їх кількість зросла на 38,1 тис. осіб. Однак збільшення кількості ФОПів не свідчить про зростання економіки.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"З січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб. Фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що найбільше ФОПів припиняють роботу у тих регіонах, де реєструється найбільше нових. На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОП не свідчить про "шалене" зростання економіки.

"На жаль, скорочення (кількості, – ред.) ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкрутством. Так само як і збільшення (кількості, – ред.) ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва", – пояснив Гетманцев.

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Як повідомлялося, за даними сервісу "Опендатабот", за перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.

Більшість закритих ФОП працювали у сферах роздрібної торгівлі (34,9%), комп’ютерного програмування (10,1%) та та оптової торгівлі (6,2%).

При цьому за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.

Автор: 

бізнес (1161) малий бізнес (172) мобілізація (461) Гетманцев (470) ФОП (122)


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Хм, як фоп може ухилятися від обліку. Тема не розкрита.
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15.05.2024 20:33 Відповісти
Чоловіки-ФОПи які повинні стати на облік закривають діяльність і відповідно відкривають наново, але вже на дружину, батьків, родичів
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15.05.2024 21:01 Відповісти
У ФОПа може не бути юридичної адреси, щоб прийти з офіційним візитом і повісткою
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16.05.2024 01:25 Відповісти
Зараз ти не можеш влаштуватися на роботу від довідки від ТЦК чи військово-облікових документів. За це оштрафують роботодавця. А як ФОП - можеш. Це раз. Два. Реальні ФОПи закривають свої ФОПи і відкривають на дружин, сестер, батьків, тому що після 18го липня + 15 днів, якщо вони не оновлять свої дані в ТЦК, то їх рахунки можуть арештувати.
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16.05.2024 06:30 Відповісти
Літера Г від слова гімно
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15.05.2024 20:40 Відповісти
Це результат твоєї роботи, дурню(((
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15.05.2024 21:07 Відповісти

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