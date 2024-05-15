"Укрзалізниця" відновила пряме сполучення Славутича з Києвом

"Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер на маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, для цього було продовжено маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.

Як курсуватиме потяг

Регіональний поїзд №894/893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова – о 21:44.

У зворотному напрямку поїзд №892/891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва – о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.

Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859/6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" незабаром запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне.

До того повідомлялося, що "Укрзалізниця" в березні модернізувала два електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Вони вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.