Експорт товарів із України скоротився. Зернових – на 16%. ІНФОГРАФІКА
Експорт товарів із України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно із аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%. У грошовому вираженні – $10 млрд і $15,9 млрд відповідно.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Негативне сальдо склало $5,91 млрд, за перший квартал 2023 року також негативне – $5,36 млрд.
Як зазначається, Україна на 28% збільшила експорт чорних металів на та на 4,2% – олії. Експорт зернових скоротився на 16%.
Зріс імпорт транспорту – на 39%, проте впав імпорт нафтопродуктів – на 46%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.
Раніше повідомлялося, що в квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.
До того стало відомо, що новий морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.
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