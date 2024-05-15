Експорт товарів із України скоротився. Зернових – на 16%. ІНФОГРАФІКА

Експорт товарів із України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно із аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%. У грошовому вираженні – $10 млрд і $15,9 млрд відповідно.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Негативне сальдо склало $5,91 млрд, за перший квартал 2023 року також негативне – $5,36 млрд.

Як зазначається, Україна на 28% збільшила експорт чорних металів на та на 4,2% – олії. Експорт зернових скоротився на 16%.

Зріс імпорт транспорту – на 39%, проте впав імпорт нафтопродуктів – на 46%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.

Раніше повідомлялося, що в квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.

До того стало відомо, що новий морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.