Після заяви Буданова "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг до Києва із Сум

"Укрзалізниця" оперативно призначила курсування додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми.

Додатковий поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Він вирушатиме з Києва о 07:33 та прибуватимена станцію Суми о 13:19. Зворотно він вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 20:47.

Складатиметься поїзд із сидячих вагонів.

Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

В "Укрзалізниці" додали, що на станції Київ-Пасажирський пасажири зможуть пересісти на поїзди до інших регіонів.

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Як повідомлялося, раніше видання The New York Times із посиланням на коментар керівника ГУР Кирила Буданова повідомило, що у найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

Згодом в ефірі українського телемарафону Буданов заявив, що Росія справді планувала наступальну операцію не лише в Харківській, а й у Сумській області. Однак ситуація поки що не дозволила ворогу розпочати активні дії, наразі у прикордонні міста Суджа зосереджене лише невелике угруповання російських військ.