Швейцарія пом’якшить правила експорту зброї, але не для України

Уряд Швейцарії збирається пом’якшити правила експорту озброєнь, проте збереже заборону на їхні поставки в Україну.

Як пише Bloomberg, згідно з пропозицією уряду, експортні обмеження можуть скасувати за "виняткових обставин" на обмежений час, якщо це "відповідає інтересам зовнішньої політики або національної безпеки", передає Європейська правда.

Водночас Швейцарія заявила, що не використовуватиме цей виняток, щоб дозволити поставки Києву.

Раніше країна не дозволила Німеччині, Іспанії та Данії постачати зброю швейцарського виробництва Україні.

Наразі невідомо, чи буде цей крок достатнім, щоб переконати європейських замовників, які збільшують витрати на оборону, намагаючись допомогти Україні відбити російське вторгнення.

Швейцарські законодавці раніше вимагали більшої гнучкості для підтримки своєї військової промисловості, що відіграє ключову роль у традиціях нейтралітету та самооборони країни.

Близько трьох чвертей швейцарського експорту зброї йде до Європи. Німеччина є найбільшим ринком збуту, закупивши торік зброї на суму майже 170 млн франків (більше 173 млн євро).

Допомога Швейцарії Україні

Раніше повідомлялося, що Комітет швейцарського парламенту ввечері 25 квітня проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млпд) у межах більш широкого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.

1 березня цього року Федеральний уряд Швейцарії оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До того Швейцарія створила спецгрупу для боротьби з обходом санкцій проти Росії.

Цей крок був зроблений після того, як минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що вона не робить достатньо, щоб запобігти приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.