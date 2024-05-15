Навіть у "дружніх" країнах: Російські компанії почали масово продавати активи за кордоном

Російські компанії через загрозу санкцій почали продавати зарубіжні активи, зокрема в "дружніх" країнах Росії. За перший квартал 2024 року обсяг таких операцій у грошовому вираженні зріс майже в сім разів – до $1,1 млрд.

Про це йдеться в розрахунках агентства AK&M, передає The Moscow Times.

Для порівняння: за весь 2023 рік російські громадяни та юрособи продали за кордоном активи на загальну суму близько $3,5 млрд.

Найбільшою угодою з іноземними активами у першому кварталі 2024 року стала купівля казахстанським інвестором Кайратом Ітемгеновим мажоритарної частки (26,19%) у залізничному перевізнику Globaltrans у трьох фірм із російськими бенефіціарами.

Сама Globaltrans була зареєстрована на Кіпрі, але навесні завершила переїзд до Абу-Дабі (ОАЕ). Вартість угоди могла становити $774,5 млн.

Другою за величиною стала угода з продажу МТС своєї вірменської "дочки" – ЗАТ "МТС Вірменія" (працює під брендом Viva-MTS) – кіпрській компанії Fedilco Group Limited. Згідно з даними річного звіту МТС, компанію було продано за $209,1 млн.

Третьою за вартістю стала угода з продажу "Трансмашхолдингом" двох казахстанських активів – часткою в АТ "Локомотивозбірний завод", підконтрольному "Казахстанським залізницям", та у спільному з французами проєкті Alstrom. Пакети акцій в обох компаніях відійшли від американської Wabtec Transportation Engines за $81 млн.

Причини продажу

"Російські компанії на сьогоднішній день вже краще підготувалися до продажу зарубіжних дочірніх товариств, ніж у перші роки введення санкційних обмежень, що може сприяти деякому зростанню продажів", – зазначила старша партнерка Verba Legal Татьяна Невєєва.

За її словами, спочатку російський бізнес прагнув до редоміциляції – переведення компанії з однієї офшорної юрисдикції в іншу зі збереженням усіх її бізнес-структур. Але на сьогоднішній день вже зрозуміло, де редоміциляція можлива та ефективна, а де єдиним способом зниження ризиків є продаж іноземних активів.

Невєєва додала, що, поки актив не під санкціями, угода може бути вигідною для продавця, але щойно він підпадає під обмеження, виникають суттєві труднощі в продовженні діяльності бізнесу за кордоном і різко знижується коло покупців.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.