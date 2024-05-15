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Новини
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Влада Києва забере "Київводоканал" у комунальну власність і виділить 1,5 мільярда на його порятунок

киевводоканал

Київська міська рада 16 травня планує розглянути проєкт рішення про створення комунального підприємства "Київводоканал", якому передадуть водогони у столиці.

Реформа "Київводоканалу" передбачає, що столиця розірве договір володіння та користування майном, укладений у 2006 році з акціонерною компанією "Київводоканал", і передасть його комунальному підприємству, повідомляє Liga.net.

Для цього у статутний капітал нового комунального підприємства Київрада внесе 1,5 мільярда гривень з міського бюджету.

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" наразі лише 25,46% належить громаді столиці, а на 67% – компанії "Київенергохолдинг".

"Київенергохолдинг" створили у 2006 році для координації роботи компаній "Київенерго", "Київгаз" і "Київводоканал". Громада Києва внесла в її статутний капітал 67% акцій ВАТ "Київводоканал", 60%+1 акцію ВАТ "Київгаз" і 12,73% акцій ВАТ "Київенерго", а кіпрські офшори Densec Limited і Zarova Limited оплатили свої акції "Київенергохолдингу" грошима.

Зараз акціонерами "Київенергохолдингу" є територіальна громада Києва (61%), Artio Global Investors LTD (25%) і Densec Limited (14%).

Рішення повернути "Київводоканалу" статус комунального підприємства пояснюють кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення у столиці в умовах збиткових тарифів.

"Інші територіальні громади цю проблему вирішують користуючись з коштів місцевих бюджетів шляхом надання постійної прямої підтримки таким підприємствам. Проте ці підприємства – на відміну від ПрАТ "АК "Київводоканал" – є комунальними, що дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати на них кошти місцевих бюджетів", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного проєкту рішення Київради.

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Як повідомлялося, ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" до початку повномасштабного вторгнення була прибутковою, тобто основні власники підприємства могли заробляти на водопостачанні. Так, у 2021 році її прибуток становив 180,4 млн гривень.

Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від підвищення тарифів на водопостачання для населення на вимогу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у 2017 році прокуратура Києва вже намагалася через суд повернути у власність територіальної громади 12,73% акцій "Київенерго", 61% "Київгазу" та 67% "Київводоканалу", які були відчужені за 230 млн грн, що на думку правоохоронців, у 4 рази менше за реальну ринкову вартість.

Автор: 

Київ (4670) Київводоканал (75) водопостачання (203)


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Топ коментарі
+13
Ну так викачали вже все, що могли, а тепер пора вкладатись - забирайте.
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15.05.2024 17:47
+7
Це як з ПриватБанком? Діло Бєні цвіте, та процвітає 😁
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15.05.2024 17:57
+4
"тобто основні власники підприємства могли заробляти на водопостачанні. Так, у 2021 році її прибуток становив 180,4 млн гривень.

Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від https://biz.censor.net/news/3458589/vodokanaly_vymagayut_pidvyschennya_taryfiv_na_50 для населення на вимогу президента Володимира Зеленського"

Бачимо винних, ніхто їх не покарає
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15.05.2024 17:56
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Ну так викачали вже все, що могли, а тепер пора вкладатись - забирайте.
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15.05.2024 17:47 Відповісти
Все відремонтують, і потім повернуть АК "Київводоканал"
Так само й з ТЕЦ, - за рахунок населення та закордонної допомоги відновлять Ахметовські "годівниці".
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15.05.2024 18:30 Відповісти
Може тоді не відновлювати? Тобі, що у мухосраньсь.у володимерської губернії звісно видніше, що пгтрібно відновлювати в Україні.
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15.05.2024 18:51 Відповісти
Всі важливі підприємства повинні бути у державній чи комунальній власності та працювати на громаду на території якої знаходяться!
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15.05.2024 22:04 Відповісти
круто. а винних покарають? мільйонні відкати та зарплати повернуть?
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15.05.2024 17:50 Відповісти
"тобто основні власники підприємства могли заробляти на водопостачанні. Так, у 2021 році її прибуток становив 180,4 млн гривень.

Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від https://biz.censor.net/news/3458589/vodokanaly_vymagayut_pidvyschennya_taryfiv_na_50 для населення на вимогу президента Володимира Зеленського"

Бачимо винних, ніхто їх не покарає
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15.05.2024 17:56 Відповісти
Це як з ПриватБанком? Діло Бєні цвіте, та процвітає 😁
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15.05.2024 17:57 Відповісти
еще один вопиющий пример бесстыдства и беззакония Киевской власти. Сначала дают разворовать миллиарды, потом поднимают тарифы, и, как всегда, долги оплачивают простые люди.
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15.05.2024 18:15 Відповісти
Пишіть точніше. Не Київської влади, а втручання Президента України. Куди він не влізе, щось покращуваати, то відразу там настає бардак, корупція і кінець процвітання.
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15.05.2024 19:28 Відповісти
Ніхрена не робили, а бабло жерли в три горла. Тепер коли клюнув смажений півень хутко вмивають руки. Знаю одну контору в одному місті України. Було АО від якого залежало майже все місто. Коли прилетіло від кацапів, та знищило підприємство акціонери сказали шо відновлювати немає за шо та збагрили його громаді. Але ж саме головне. У цього підприємства виявилось, що нічого немає і крім зруйнованої будівлі нічого в них не було, а всю техніку, виявилось, що вони арендували в інших підприємствах якими володіють, хто б ви думали? Та дружини та діти тих акціонерів. Так, що передавати громаді не було чого. Коли був мирний час з людей тариХВи дерли будьздоров, а коли прийшла біда як щури порозбігались.
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15.05.2024 18:18 Відповісти
пішов дупу, кацапське чмо
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15.05.2024 18:26 Відповісти
+
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15.05.2024 18:50 Відповісти
Та *****. Головне-забезпечене життя "власника".
Забирайте цю видоєну цицьку.
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15.05.2024 18:25 Відповісти
Ось так і існують батальйони Монако та Кіпру. І існують занадто непогано.
А ви кажете підвищення тарифів...
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15.05.2024 18:25 Відповісти
рижий викачав все що міг і домовився з педалєю повернути все назад розкурочене
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15.05.2024 18:41 Відповісти
От була би мером верещучка, такого б не трапилося, так?
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16.05.2024 06:35 Відповісти
ЧИМ НЕ НОВИНА.... ЗУБИ ДРАКОНА НА КОРДОНІ З КУРВОСЛАВНИМИ ЛЕЖАТЬ...КОРДОН НЕ ЗАМІНОВАНО... ЗАЛУЖНИЙ ЗА 3 МІСЯЦЯ ЧОНГАР ПО - НОВОМУ НЕ ЗАМІНУВАВ...І ТУТ ТЕ САМЕ...ЗАТЕ КИЇВ З УСІХСТОРІН ЗАМІНОВАНИЙ..СКЛАЛОСЯ ВРАЖЕННЯ ,ЩО ХАРЬКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК ПОДАРОВАНИЙ ХКУЙЛУ.... ЩО Ж ЧАС ПОКАЖЕ..
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15.05.2024 18:51 Відповісти
Правильне рішення! По державницькому!!
Стратегічно важливі підприємства, для забезпечення життєдіяльності Києва, ЗОБОВЯЗАНІ бути у власності КИЄВА! З енергетично-паливним комплексом та зерновими елеваторами і Мед Закладами, включно!!
За 11 років московської війни повинен розум працювати і робити висновки, а не БАБЛО виводити з України!
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15.05.2024 21:06 Відповісти
ще один "ефективний власник" нажився і вмив руки, а ви холопи тепер розгрібайте та затягуйте пояси.
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15.05.2024 21:27 Відповісти

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