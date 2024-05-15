Влада Києва забере "Київводоканал" у комунальну власність і виділить 1,5 мільярда на його порятунок
Київська міська рада 16 травня планує розглянути проєкт рішення про створення комунального підприємства "Київводоканал", якому передадуть водогони у столиці.
Реформа "Київводоканалу" передбачає, що столиця розірве договір володіння та користування майном, укладений у 2006 році з акціонерною компанією "Київводоканал", і передасть його комунальному підприємству, повідомляє Liga.net.
Для цього у статутний капітал нового комунального підприємства Київрада внесе 1,5 мільярда гривень з міського бюджету.
ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" наразі лише 25,46% належить громаді столиці, а на 67% – компанії "Київенергохолдинг".
"Київенергохолдинг" створили у 2006 році для координації роботи компаній "Київенерго", "Київгаз" і "Київводоканал". Громада Києва внесла в її статутний капітал 67% акцій ВАТ "Київводоканал", 60%+1 акцію ВАТ "Київгаз" і 12,73% акцій ВАТ "Київенерго", а кіпрські офшори Densec Limited і Zarova Limited оплатили свої акції "Київенергохолдингу" грошима.
Зараз акціонерами "Київенергохолдингу" є територіальна громада Києва (61%), Artio Global Investors LTD (25%) і Densec Limited (14%).
Рішення повернути "Київводоканалу" статус комунального підприємства пояснюють кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення у столиці в умовах збиткових тарифів.
"Інші територіальні громади цю проблему вирішують користуючись з коштів місцевих бюджетів шляхом надання постійної прямої підтримки таким підприємствам. Проте ці підприємства – на відміну від ПрАТ "АК "Київводоканал" – є комунальними, що дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати на них кошти місцевих бюджетів", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного проєкту рішення Київради.
Як повідомлялося, ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" до початку повномасштабного вторгнення була прибутковою, тобто основні власники підприємства могли заробляти на водопостачанні. Так, у 2021 році її прибуток становив 180,4 млн гривень.
Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від підвищення тарифів на водопостачання для населення на вимогу президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, у 2017 році прокуратура Києва вже намагалася через суд повернути у власність територіальної громади 12,73% акцій "Київенерго", 61% "Київгазу" та 67% "Київводоканалу", які були відчужені за 230 млн грн, що на думку правоохоронців, у 4 рази менше за реальну ринкову вартість.
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Так само й з ТЕЦ, - за рахунок населення та закордонної допомоги відновлять Ахметовські "годівниці".
Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від https://biz.censor.net/news/3458589/vodokanaly_vymagayut_pidvyschennya_taryfiv_na_50 для населення на вимогу президента Володимира Зеленського"
Бачимо винних, ніхто їх не покарає
Забирайте цю видоєну цицьку.
А ви кажете підвищення тарифів...
Стратегічно важливі підприємства, для забезпечення життєдіяльності Києва, ЗОБОВЯЗАНІ бути у власності КИЄВА! З енергетично-паливним комплексом та зерновими елеваторами і Мед Закладами, включно!!
За 11 років московської війни повинен розум працювати і робити висновки, а не БАБЛО виводити з України!