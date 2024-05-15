Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи Росії на відновлення України

Парламент Естонії 15 травня проголосував за закон, що дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Хороші новини! Наш парламент переважною більшістю голосів схвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для України. Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом", – написав Цахкна в соцмережі X.

Естонський міністр додав, ця ініціатива Естонії на крок наблизила Європу до створення прецеденту.

Як ЄС використовуватиме заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Доходи від заморожених активів РФ передадуть Україні. Що це означає?".