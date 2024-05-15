Журналісти знайшли майно родин українських експосадовців у Дубаї на $30 мільйонів. Про кого йдеться?

Журналісти знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Обёєднаних Арабських Еміратах, куплену родичами колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів – загальна вартість знайденого сягає близько $30 млн.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Про кого йдеться

Мова йде про ексміністра екології Миколу Злочевського, колишнього президента і народного депутата "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну "ЄДАПС" та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Злочевський

Міністр екології часів президента-втікача Віктора Януковича, колишній нардеп-регіонал Микола Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences – The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за $11 млн.

На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі, а згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка й досі значиться власницею двох апартаментів.

Богуслаєв

Колишній президент "Мотор Січі" підсанкційний В'ячеслав Богуслаєв разом із сином Олександром придбали 19 об'єктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю з 2009 по 2018 роки. Це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 та в недобудованому комплексі Dubai Pearl. Загальна вартість цієї нерухомості – понад $15 млн.

Наразі у власності Олександра Богуслаєва залишається п'ять об'єктів нерухомості в недобудові Dubai Pearl, а решта – продані, з виручкою у $3,5 млн. Нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду – це могло принести $1,5 млн прибутку.

Ємельянов

Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Це три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 – кожна з яких площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість $1,8 млн.

Екссуддя відмовився відповідати на питання щодо майна в ОАЕ, пославшись на те, що ці питання "не до нього" і "треті особи не надають інформацію, до якої не мають жодного відношення". Раніше в розслідуванні "Схем" ішлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном.

Грицак

Купила нерухомість у Дубаї і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну "ЄДАПС" Василя Грицака. Це двоє апартаментів загальною вартістю понад $700 тис., у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights. Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга – на дружину та молодшого сина.

У коментарі "Схемам" Василь Грицак повідомив: "Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було".

Корнілов

Ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов придбав у Еміратах три квартири загальною вартістю понад $400 тис. Дві з них – наприкінці 2011 та 2012 роках – на той момент Корнілов вже обіймав посаду заступника головного прокурора Одещини, а також у 2020 році – це готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B).

Сам прокурор був люстрований після Революції Гідності – його звільнили з посади, через що Корнілов звернувся до суду. В 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 млн грн з бюджету за "вимушений прогул", а через рік звільнився.

Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і могли принести $135 тис. прибутку, згодом ще понад $250 тис. – від продажу двох квартир (різниця від вартості, – ред.).

В жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаї, а в коментарі журналістам заявив, що в нього "немає там квартир". Згідно з даними з Земельного департаменту Дубаю, він досі значиться власником готельного номеру.