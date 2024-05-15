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Новини
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Скільки українців мають доступ до 4G? Оновлені дані Мінцифри

4г

Доступ до мобільного зв’язку стандарту 4G наразі мають 96,7% українців.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час презентації плану розвитку електронних комунікацій до 2030 року, передає dev.ua.

Він нагадав, що у 2019 році 76% українців мали доступ до 4G і 10 000 з 28 000 населених пунктів були підключені до фіксованого інтернету.

З того часу до фіксованого інтернету було підключено 3300 сіл і понад 7000 соціальних закладів (лікарень, шкіл, ЦНАПів тощо).

"Фактично відбулося покращення якості як фіксованого, так і мобільного інтернету", – сказав Федоров.

За його словами, наразі 98% населення має доступ до мобільного зв’язку, а 89% населення – до фіксованого зв’язку.

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Як повідомлялося, за даними Мінцифри, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку, 2 тисячі з них відновлено.

Автор: 

мобільний зв'язок (780) 4G (136) Федоров Михайло (252) Мінцифри (798)


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я у захваті!!!!! опитування показало, що 100% населення користується інтернетом. Примітка: опитування проводилося в інтернеті. я б з мінцифри грати в карти засцяв
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15.05.2024 18:36 Відповісти
А якої якості цей 4G, яка здебільшого швидкість, і скільки коштує користування, слабо сказати?
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15.05.2024 18:58 Відповісти
Стоит девшего. Надо увеличить цену в 3 раза, нет в 5!
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15.05.2024 19:23 Відповісти
мати доступ і користуватися це є ніби різні речі ?!
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15.05.2024 21:27 Відповісти

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