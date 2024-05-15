Влада Закарпаття витратить 130 мільйонів на ремонт реабілітаційного центру за завищеними вдвічі цінами, - ЗМІ

Комунальна установа "Управління спільною власністю територіальних громад" Закарпатської обласної ради 26 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ "Управління спецмеханізації" реконструкцію нежитлової будівлі в Ужгороді за 133,66 млн грн.

Після реконструкції у будівлі планують створити реабілітаційний центр, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до лютого 2026 року в будівлі літ. Б по вул. Грибоєдова, 20Б облаштують стіни, покрівлю, прорізи, підсилять плити, реконструюють фундамент, підлогу, басейн, перекриття, фасад, водопровід, каналізацію, електропостачання, внутрішній протипожежний водопровід, теплові та електромережі, підпірну стіну і внутрішнє оздоблення.

Договірна ціна тверда і не змінюватиметься. При цьому вартість частини будматеріалів завищена в рази.

Зокрема, у підсумковій відомості ресурсів медичний лінолеум врахували по 2 264 грн за квадратний метр (тут і далі вказано ціни з ПДВ). Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи для ремонту приміщень операційного блоку замовляв медичний лінолеум по 870 грн за кв. м, що в 2,5 рази дешевше. Інтернет-магазин "Pidloga" пропонує лінолеум для лікарень і поліклінік різних виробників, типів і класів зносостійкості по 387-1 935 грн за кв. м, а "Епіцентр" продає лінолеум Cloud CL Tarkett для медичних закладів по 512 грн за квадрат.

Подвійні хірургічні мийки замовили по 313 тис. грн за комплект. Нещодавно КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" Сумської міськради купувала хірургічну подвійну мийку для рук із нержавіючої сталі за 157 тис. грн, тобто вдвічі дешевше, а Львівський обласний госпіталь ветеранів замовив потрійну хірургічну мийку з нержавіючої сталі з сенсорним управлінням, сифоном та змішувачем за 184 тис грн, що на 41% дешевше.

Стрижнева арматура класу А-ІІІ в кошторисі передбачена по 51 408 грн за тонну. Фірма "Булат Метал" продає арматуру таких діаметрів по 40 035-40 575 грн, що в середньому на 22% дешевше. На сайті фірми "Метінвест-СМЦ" така арматура коштує 34 200–34 560 грн/т, що в середньому на 33% дешевше.

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Єдиним конкурентом переможця торгів із вищою на 0,06% ціною було київське ТОВ "Корпорація послуг в будівництві", яким володіє Олег Добровольський із Тернопільщини, а керує Юрій Стукачов.

КУ "Управління спільною власністю територіальних громад" Закарпатської облради очолює Антон Громовий. Він зробив стрімку кар’єру за часів Януковича – до заступника голови ОДА, поки не попався на хабарі. Пізніше його перевели на посаду заступника начальника Головного управління Міндоходів у Закарпатській області, де він пропрацював до Революції гідності.

Ужгородське "Управління спецмеханізації" належить харків’янину Леоніду Наговіцину. Фірма має 63 видів діяльності, основний з яких "вантажний автомобільний транспорт", та статутний капітал 12 тис грн.

Наговіцин також володіє "Аргуз" і столичною "Буд-об’єкт". Остання надає в оренду техніку ТОВ "Гарантбуд", яка відома будівництвом школи та котельні за 270 млн грн на Мукачівщині та розбудовою КПП і військового аеродрому.