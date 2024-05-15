Сума заморожених російських активів у Німеччині зменшилася за рік на 25%

У Німеччині наразі заморожено російські активи на загальну суму 3,95 мільярда євро ($4,28 мільярда).

До цієї суми входять як активи фізичних осіб і компаній, які потрапили під санкції після нападу Росії на Україну, так і закордонні активи російського центробанку, повідомляє Reuters із посиланням на дані Мінфіну ФРН.

У німецькому міністерстві уточнили, що ця сума може коливатися, залежно він зміни ринкової вартості активів.

Як повідомлялося, у березні 2023 року Мінфін Німеччини оцінював заморожені в країні російські активи у 5,25 млрд євро, а у червні того ж року – у 5,22 млрд євро.

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Як повідомлялося, за даними місцевих ЗМІ, Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських активів. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів ховаються за складними схемами, а банки та нотаріуси, як і раніше, не зобов'язані звітувати про активи своїх клієнтів.