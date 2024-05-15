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Новини
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Сума заморожених російських активів у Німеччині зменшилася за рік на 25%

шольц

У Німеччині наразі заморожено російські активи на загальну суму 3,95 мільярда євро ($4,28 мільярда).

До цієї суми входять як активи фізичних осіб і компаній, які потрапили під санкції після нападу Росії на Україну, так і закордонні активи російського центробанку, повідомляє Reuters із посиланням на дані Мінфіну ФРН.

У німецькому міністерстві уточнили, що ця сума може коливатися, залежно він зміни ринкової вартості активів.

Як повідомлялося, у березні 2023 року Мінфін Німеччини оцінював заморожені в країні російські активи у 5,25 млрд євро, а у червні того ж року – у 5,22 млрд євро.

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Як повідомлялося, за даними місцевих ЗМІ, Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських активів. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів ховаються за складними схемами, а банки та нотаріуси, як і раніше, не зобов'язані звітувати про активи своїх клієнтів.

Автор: 

Німеччина (1874) росія (14103) заморожені активи (211)


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Топ коментарі
+7
Миші 🐁 зʼїли….
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15.05.2024 16:33
+4
тобто, хвалений німецький орднунг виявився мильною булькою
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15.05.2024 17:41
+3
не було світла....
от активи і розморозились трохи.
а як буде блекаут, не дай Бог..
то взагалі розтануть зовсім
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15.05.2024 16:34
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Миші 🐁 зʼїли….
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15.05.2024 16:33 Відповісти
Яка велика проблема- не можуть встановити власників…

Шольц, не сміші світ !

Твоя двійна мораль усім вже відома.
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15.05.2024 17:20 Відповісти
не було світла....
от активи і розморозились трохи.
а як буде блекаут, не дай Бог..
то взагалі розтануть зовсім
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15.05.2024 16:34 Відповісти
В мене теж таке було з морозилкою ...
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15.05.2024 17:15 Відповісти
а ти навіщо держав бабло в морозильнику
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15.05.2024 17:22 Відповісти
Так бабло було у вигляді національної валюти, тобто сала ...
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15.05.2024 17:46 Відповісти
повна морозилка сала ? Да Ви супер-патріот !!! Швейцарії ...
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15.05.2024 20:13 Відповісти
А БЭБ? Да и СБУ не откажется от такой командировочки в Германию.
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15.05.2024 16:46 Відповісти
Глобальне потепління.
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15.05.2024 16:38 Відповісти
Це і не дивно ,якщо навіть бувші канцлери працюють в раші і на рашу. Та й взазалі русня поводитьcя там так, як у себе вдома.
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15.05.2024 16:46 Відповісти
Десь хтось добре відкотив, що б хоч щось.
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15.05.2024 16:46 Відповісти
Виявляється в Німеччині теж водяться кріси, усушка-утруска і т.д.
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15.05.2024 16:54 Відповісти
Все заморожене має властивість танути.
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15.05.2024 17:04 Відповісти
Айн, цвай, драй,
Накрадене ховай.
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15.05.2024 17:14 Відповісти
Ржунимагу. Кацапске ворье, несите еще больше денег в Европу.
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15.05.2024 17:34 Відповісти
тобто, хвалений німецький орднунг виявився мильною булькою
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15.05.2024 17:41 Відповісти
с лета 2023 рф договаривается с Западом об "обмене замороженными активами" . Может немцы уже "обмениваются" со страной - террористом ?

https://www.bbc.com/russian/articles/c3g2049n414o
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15.05.2024 18:07 Відповісти
Новина подана максимально не коректно
Не зрозуміло. То активи зникли
Чи просто ринкова ціна впала....
Чи взагалі все разом
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15.05.2024 20:10 Відповісти
У німецькому міністерстві уточнили, що ця сума може коливатися, залежно він зміни ринкової вартості активів.

Джерело: https://biz.censor.net/n3489601
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15.05.2024 20:15 Відповісти
Активы поизносились, их уценили.
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15.05.2024 21:32 Відповісти
сума зменшилася, за рахунок виплат "куйлових преміальних" в тому числі мабуть і штольцу.за блокування постачання Україні TAURUS
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15.05.2024 23:23 Відповісти

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