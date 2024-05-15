Обхід санкцій: Росія заробила 3 мільярди євро на експорті нафтопродуктів до ЄС через Туреччину

Минулого року Туреччина стала найбільшим у світі покупцем російських нафтопродуктів. Так, Туреччина отримала загалом 18% дизеля, газойлю, авіагасу та іншої переробленої продукції, вивезеної з Росії морем. У її імпорті російські поставки становили 81%, проте далеко не всі обсяги потрібні Туреччині для власних потреб.

Про це йдеться в розслідуванні Центру дослідження демократії (CSD) та Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), передає The Moscow Times.

"Туреччина стала стратегічним перевалочним пунктом для російських нафтопродуктів, які перенаправляються в ЄС, ймовірно, генеруючи податкові надходження на сотні мільйонів для військової машини Кремля", – заявив старший аналітик із енергетики CSD Мартін Владіміров.

Зазначається, що після введення 5 лютого 2023 року ембарго на постачання до ЄС російських нафтопродуктів країни блоку імпортували 5,16 млн тонн на суму 3,1 млрд євро з трьох турецьких портів – Джейхан, Мармара Ереглісі та Мерсін.

Проте в цих портах немає переробних потужностей. За аналогічний період 86% їхнього власного імпорту нафтопродуктів (у грошах) припало на Росію.

Як європейські компанії купують російські нафтопродукти

Аналіз конкретних поставок свідчить, що європейські компанії могли купувати російські нафтопродукти, які були змішані в нафтосховищах у турецьких портах або просто реекспортовані.

Як зазначають у CSD та CREA, Росія і Туреччина скористалися лазівкою у правилах санкцій ЄС. Вони дозволяють купувати товари з російської нафти за умови значної переробки.

Наприклад, НПЗ Індії постачають у ЄС продукцію із російської нафти, однак у турецьких портах немає переробних потужностей.

Скільки російських нафтопродуктів імпортувала Туреччина

Від моменту введення ембарго на початку лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина загалом імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро – на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період. Її експорт палива до ЄС підскочив за той самий час на 107%.

На постачанні нафтопродуктів до Туреччини російський бюджет заробив 5,4 млрд євро.

Не лише нафтопродукти

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила імпорт нітроцелюлози, яка використовується, зокрема, для виробництва пороху для артилерійських снарядів. Серед виробників нітроцелюлози, що поставляється до Росії в останні два роки, також є компанії зі США, Німеччини та Тайваню.

Однак, згідно з торговельними даними, за майже половину імпорту нітроцелюлози в Росію з початку війни відповідає одна невелика компанія в Туреччині – Noy. Через неї Росія закуповує нітроцелюлозу, вироблену у США, Німеччині та Тайвані.

Окрім того, деяким російським банкам вдалося обійти заборону на ввезення в РФ банкнот доларів і євро, міняючи готівкову валюту на золото в Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Також стало відомо, що Туреччина збільшує експорт до РФ цивільних товарів, які можна використати у війні.

45 категорій товарів, які включають такі предмети, як мікрочипи, комунікаційне обладнання та деталі, зокрема оптичні приціли, підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямованому на запобігання їх ввезенню в Росію. Але компанії можуть обійти ці обмеження, використовуючи посередницькі структури для приховування кінцевих пунктів призначення.