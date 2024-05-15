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Гривня оновила рекордний мінімум щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

євро

Курс гривні укріпився щодо долара США, але знижується щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 травня, на рівні 39,5771 грн/$, порівняно із 39,6799 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 2 копійки – до 42,8501 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані Нацбанку.

Гривня впала до історичного мінімуму щодо євро

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) НБУ (9233) обмін валюти (681)


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"...Рекордний мінімум..." це словоблуддя.

Десь як: штангіст підняв рекордно мінімальну вагу.
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15.05.2024 16:29 Відповісти
да сколько можно? Давайте усиливайте гривну - для чего 60 млрд вам выделили. Или пусть клоун уходит
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15.05.2024 18:49 Відповісти
зелена шмаркля та його посіпаки грабують українців!!
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15.05.2024 19:58 Відповісти

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