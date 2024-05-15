Гривня оновила рекордний мінімум щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер
Курс гривні укріпився щодо долара США, але знижується щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 травня, на рівні 39,5771 грн/$, порівняно із 39,6799 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 2 копійки – до 42,8501 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані Нацбанку.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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