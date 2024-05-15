Експорт російської нафти та нафтопродуктів обвалися до мінімуму з кінця минулого року, – ІЕА

Експорт нафти та нафтопродуктів з Росії впав у квітні до найнижчого рівня з листопада 2023 року на тлі атак українських безпілотників та запланованого зменшення видобутку нафти.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), минулого місяця Росія експортувала загалом 7,3 мільйона барелів на добу (б/д), що на 6,4% менше, ніж у березні, передає Bloomberg.

При цьому експорт нафтопродуктів впав майже на 15% – до 2,3 млн барелів на добу.

Однак вищі ціни на російську нафту та пальне частково компенсували вплив зниження експорту на доходи країни. За даними ІЕА, Росія заробила у квітні $17,2 млрд від експорту нафти та нафтопродуктів порівняно з $18,4 млрд у березні.

З початку року українські військові атакують ключові російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників, спочатку це призвело до значних пошкоджень та падіння виробництва.

Однак ІЕА констатує, що "російські нафтопереробні заводи уникли серйозних втрат". За оцінками агентства, потужності російських НПЗ у квітні зменшилися лише до 4,9 млн барелів на добу, порівняно із 5,2 млн у березні.

"Наразі ми оцінюємо, що вплив ударів безпілотників буде обмеженим в середньому 150-200 тисячами барелів на день" протягом другого кварталу 2024 року, йдеться в повідомленні ІЕА.

Агентство зауважує, що низка російських НПЗ змогла відновити пошкоджене обладнання швидше, ніж очікувалося, крім того, Росія використала резервні потужності для переробки нафти.

Західні цінові обмеження на експорт російської нафти також лише обмежено впливають на потік нафтодоларів до російського бюджету, свідчать дані ІЕА. Середньозважені експортні ціни на всі російські сорти нафти в квітні зросли в порівнянні з попереднім місяцем і залишалися вищими за встановлене країнами G7 обмеження на рівні $60 за баррель.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,16 трлн руб., вони зросли на 82% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у квітні нафтогазові доходи РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і становили 1,23 трлн руб.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження до бюджету РФ впали на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.