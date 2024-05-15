Путіну потрібні гроші на війну: Ставки за пільговою іпотекою для росіян з дітьми підвищать удвічі

Міністерство фінансів РФ пропонує підвищити з нинішніх 6% до 12% річних ставки за іпотечними кредитами для сімей з двома дітьми.

Про це розповів заступник міністра Іван Чєбєсков, передає російський Інтерфакс.

Термін дії програми пільгової сімейної іпотеки для росіян у нинішній формі спливає 1 липня 2024 року. Вона дозволяє сім'ям з однією дитиною віком до 5 років, або двома старшими дітьми взяти пільговий іпотечний кредит під 6% річних з мінімальним початковим внеском 20%.

"Сімейну іпотеку під 6% буде продовжено для сімей, де є діти молодше шести років... Всі інші деталі, можливості, варіанти зараз обговорюються. Ми пропонували для тих сімей, які зараз підпадають під сімейну іпотеку і які не підпадуть у майбутньому (у кого діти старші за шість років), підвищення ставки до 12%", – розповів Чєбєсков.

"Це не демографічний захід, це захід для підтримки сімей з дітьми та для підтримки будівельної галузі. Ми тому пропонуємо підвищення ставки, тому що це не зовсім уже демографія, а більше така антикризова ініціатива", – додав російський посадовець.

За його словами, "6% – це і так дуже низька ставка, тим більше за поточних умов".

Як повідомлялося, російський уряд готує зменшити фінансування програм пільгової іпотеки в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною. Водночас російські банки стурбовані тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою в умовах рекордного зростання видатків на війну.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну