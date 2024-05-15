США спрямують $2 мільярди у новий спецфонд для українського ОПК, – Блінкен

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Європейська правда.

"Вони ( $2 млрд, – ред.) будуть вкладені у першому такого роду фонді – Defense Enterprise Fund – у якого буде три компоненти", – зазначив він.

Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим – інвестиції у зміцнення військово-промислового комплексу України, щоб Київ міг виробляти більше зброї "і для себе, і для інших", третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.

Раніше Міністерство оборони США заявило, що загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $50 мільярдів.