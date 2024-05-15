Нідерланди та Франція пропонують санкції проти банків за допомогу російській "оборонці", – ЗМІ

Франція та Нідерланди просувають у Євросоюзі ініціативу щодо застосування санкцій до усіх фінансових установ, які допомагають Росії у фінансових операціях для оплати товарів, компонентів чи технологій, що використовуються в оборонній промисловості.

Про це пише Reuters з посиланням на документ, що є у розпорядженні агентства, передає Європейська правда.

Франція та Нідерланди пропонують на рівні Євросоюзу заборонити співпрацю осіб і компаній з фінансовими установами, щодо яких органи ЄС встановили причетність до транзакцій, які "суттєво підтримують російську військову сферу, сприяючи експорту до Росії товарів, які є значущими для її воєнних зусиль, як товари подвійного призначення та технології й товари з визначеного переліку".

Пропозицію розглянуть під час зустрічі послів ЄС 15 травня, на якій обговорюватимуть зміст 14-го пакета санкцій проти Росії.

Відповідні обмеження могли би стати переконливим аргументом для банків у країнах Близького Сходу, Туреччині та Китаї.

Утім, проти ідеї може традиційно виступити Угорщина та, не виключено, Німеччина, оскільки нововведення можуть вдарити по її бізнес-зв’язках з Китаєм.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

Як повідомлялося, раніше Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому 2024 році, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції передбачали обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.