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Нацкомісія виявила одразу 24 небезпечних інвестпроєкти

інвестиції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.

Таким чином, загальна кількість сумнівних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України, сягнула 304, йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Зокрема, до переліку внесли:

  • BIT-X CLUB
  • ACY Securities
  • REVOLUTION FX
  • FxPro
  • TRUST FUNDS
  • AVAFX
  • Moneta Markets
  • NSFX
  • GROWUP CAPITALS
  • Cap24Trade
  • FinWay
  • LEDTRINO
  • 1000X
  • IQMining
  • Oil Folex Ai
  • Stability International Platform
  • SIMPLE MINER
  • Currency miner
  • AGLOBALTRADE
  • Land Prime
  • CRYPTO MILITARY
  • One Capital
  • Dolphin Traders
  • онлайн-школа SVIKK

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 12 кейсів.

Автор: 

інвестиції (1518) інвестори (300) НКЦПФР (274)


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Є один головний і самий небезпечний проект, при чому не тільки для інвесторів, а для країни. Його запустив Коломойський у 2017, називається "Слуга народу"
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15.05.2024 15:19 Відповісти

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