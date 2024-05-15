Нацкомісія виявила одразу 24 небезпечних інвестпроєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.

Таким чином, загальна кількість сумнівних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України, сягнула 304, йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Зокрема, до переліку внесли:

BIT-X CLUB

ACY Securities

REVOLUTION FX

FxPro

TRUST FUNDS

AVAFX

Moneta Markets

NSFX

GROWUP CAPITALS

Cap24Trade

FinWay

LEDTRINO

1000X

IQMining

Oil Folex Ai

Stability International Platform

SIMPLE MINER

Currency miner

AGLOBALTRADE

Land Prime

CRYPTO MILITARY

One Capital

Dolphin Traders

онлайн-школа SVIKK

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 12 кейсів.