Нацкомісія виявила одразу 24 небезпечних інвестпроєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.
Таким чином, загальна кількість сумнівних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України, сягнула 304, йдеться в повідомленні Нацкомісії.
Зокрема, до переліку внесли:
- BIT-X CLUB
- ACY Securities
- REVOLUTION FX
- FxPro
- TRUST FUNDS
- AVAFX
- Moneta Markets
- NSFX
- GROWUP CAPITALS
- Cap24Trade
- FinWay
- LEDTRINO
- 1000X
- IQMining
- Oil Folex Ai
- Stability International Platform
- SIMPLE MINER
- Currency miner
- AGLOBALTRADE
- Land Prime
- CRYPTO MILITARY
- One Capital
- Dolphin Traders
- онлайн-школа SVIKK
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 12 кейсів.
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Дмитрий Ч
показати весь коментар15.05.2024 15:19 Відповісти Мені подобається 0
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