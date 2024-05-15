Прикордонники попередили про збільшення потоку на виїзд з України, на пунктах пропуску – черги
За останні дні значно збільшився потік людей і транспорту на виїзд з України, через це перед найбільшими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні утворилися черги.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
"Збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзд з України Протягом останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту", – йдеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, наразі черги транспорту зафіксовано перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" та "Рава-Руська".
"Найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", – додали у ДПСУ.
Як повідомлялося, міжнародні перевізники забронювали від мобілізації менше 5% працівників, перед набуттям чинності закону про посилення мобілізаціі 18 травня водії відмовляються виконувати міжнародні рейси, заявляли в Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП).
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