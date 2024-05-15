Ірландія зменшить соцвиплати для кожного третього біженця з України

Рішення ірландського уряду зменшити соціальні виплати українським біженцям, що перебувають у державних закладах, вдарить по майже третині з них.

Як пише Reuters, про це повідомив міністр фінансів Ірландії Майкл МакГрат, передає Укрінформ.

14 травня уряд Ірландії ухвалив рішення зменшити виплати до 38,80 євро ($41,96) з 220 євро після аналогічного скорочення виплат для новоприбулих біженців у березні. Це, як каже міністр, зменшило кількість українців, які шукають притулку в Ірландії.

Трохи менше, ніж 47 тисяч українських біженців проживають у фінансованих державою місцях проживання, де їм надається харчування та інші послуги. Сюди входить і частина з 19 тисяч українців, які працюють і не отримують соціальних виплат.

"За нашими оцінками, приблизно 86 тисяч з тих 107 тисяч, які приїхали сюди з України, залишаються в Ірландії, і це скорочення вплине приблизно на 27 тисяч", – сказав МакГрат в інтерв'ю національному мовнику RTE.

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Зазначається, що Ірландія має один з найвищих показників кількості українських біженців по відношенню до власного населення, яке становить 5,3 млн осіб. Утім, скорочення соцвиплат розкритикували організації, які підтримують біженців.

Житло для біженців і зростаюча кількість шукачів притулку останнім часом стали політичною проблемою в Ірландії, яка роками намагається вирішити проблему гострої нестачі житла.