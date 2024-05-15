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Новини
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Пошкоджено 25% мереж фіксованого зв’язку та 4 тисячі мобільних вишок, – Федоров

федоров,михайло

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час презентації плану розвитку електронних комунікацій до 2030 року, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено – це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", – сказав Федоров.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг. Про остаточне відновлення всіх послуг "Київстар" повідомив лише за тиждень.

Пізніше компанія оцінила збитки внаслідок масштабної кібератаки і відключення зв’язку у 3,6 млрд грн.

Автор: 

мобільний зв'язок (780) зв'язок (227) Федоров Михайло (252)


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У дебіла проблема з "цюфрювізацієй.Не переживай твоя хакнута "діяи ще працює,залишилось тікі тебе і провладних блохерів тіки тпердолити.
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15.05.2024 14:10 Відповісти
фіксований звязок у нашій багатоповерхівці пропав ще за рік до війни -

руззьскіє діверсенти готували агресію
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15.05.2024 14:33 Відповісти
Скажіть цьому довбню, що фіксований зв'язок (стаціонарні телефони) це від Укртелекому і його вже не має. Нехай ще про радіоточки згадає та телеграм.
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15.05.2024 14:13 Відповісти
"вокзалы, мосты, почта и телеграф..."
В.И.Ленин
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15.05.2024 14:35 Відповісти
Не дивно, 20% під окупацією.
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15.05.2024 14:14 Відповісти
То чого ти заяви робиш? Бери в Кулеби лопату і шуруй ремонтувати!
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15.05.2024 14:17 Відповісти
Коротше, все погано - потрібен мільйон гривень, бочка варення, коробка печива, сисяста ескортниця і цуценя-бульдог. І підняти тарифи вдвічі. І зменшити пропускну спроможність мережі, щоб менше язиком трындели
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15.05.2024 14:26 Відповісти
терміново підняти тарифи на все
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15.05.2024 14:52 Відповісти

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