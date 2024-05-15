Пошкоджено 25% мереж фіксованого зв’язку та 4 тисячі мобільних вишок, – Федоров

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час презентації плану розвитку електронних комунікацій до 2030 року, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено – це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", – сказав Федоров.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

Читайте також: Україна за кількістю дронів-камікадзе наздогнала Росію, – Федоров

Як повідомлялося, у грудні 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг. Про остаточне відновлення всіх послуг "Київстар" повідомив лише за тиждень.

Пізніше компанія оцінила збитки внаслідок масштабної кібератаки і відключення зв’язку у 3,6 млрд грн.