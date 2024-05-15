Хабар на $400 тисяч: Справу ексзаступника міністра Лозинського скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його підозрюють в одержанні хабаря на $400 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського.

Зазначається, що до суду також спрямували обвинувальні акти щодо підприємця та двох його спільників.

Дії ексчиновника кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, довіреної особи – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, підприємця та його спільників – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.

У чому підозрюють ексочільника Мінрегіону Лозинського

Як повідомлялося, 22 січня 2023 року детективи НАБУ затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Вищий антикорупційний суд спочатку відпустив Лозинського під домашній арешт, проте Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50,24 млн грн. Згодом розмір застави декілька разів зменшували і Лозинський вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

За даними слідства НАБУ, ціни обладнання виявилися на 25-30% дорожчими за ринкові. Щоб забезпечити укладання угод за завищеними цінами, підприємець запропонував Лозинському хабар і той погодився.