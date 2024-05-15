ВАКС конфіскував два літаки російської компанії

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави два пасажирські Ан-148-100Е російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"ВАКС рішенням від 15 травня задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшн Фінанс Ко." про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"... у дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е", – йдеться у повідомленні.

Російське АТ "Ільюшн Фінанс Ко." – спеціалізована компанія, що входить до складу державної корпорації "Ростєх" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Зазначається, що "ІФК" в складі "Ростєх" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

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Як пояснили у Мін’юсті, до початку та під час повномасштабного вторгнення компанія системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та бере участь у матеріально технічному забезпеченні збройної агресії, постачаючи літаки та комплектуючі на користь силових відомств та Міністерства оборони РФ.

Конфісковані літаки перебувають в Україні.

Як повідомлялося, минулого року ВАКС конфіскував вантажно-пасажирський літак АН-140-100 російської корпорації "Ростєх". Його вартість оцінювали в майже 150 млн грн.