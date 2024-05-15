Philip Morris запустила нову фабрику на Львівщині

Тютюнова компанія Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За планом на фабриці працюватиме 5 виробничих ліній. Першу з них запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

"Цього року Філіп Морріс відзначає 30 років роботи в Україні. За цей час ми інвестували близько $750 млн в економіку тут. Попри складні умови ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу беззаперечну впевненість у майбутньому України. Крім того, інвестиції таких компаній, як Філіп Морріс, надзвичайно важливі для покращання іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць та надії на швидке післявоєнне відновлення", – прокоментував генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

На новій фабриці буде створено 250 робочих місць. Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, які були релоковані з харківської фабрики Філіп Морріс, ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Окрім цього, компанія вже виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 млн грн у будівництво власного укриття на території фабрики.

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Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, нікотиновмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому.

Із 2008 року PMI інвестувала понад $12,5 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Станом на 31 березня 2024 року бездимна продукція PMI була доступна для продажу на більш ніж 80 ринках по всьому світу. Продажі від бездимної продукції забезпечили 39% загального чистого доходу PMI у І кварталі 2024 року.

За останні 10 років чистий дохід IQOS перевищив дохід Marlboro, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом номер один і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.

Компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2023 році ФМУ сплатила в Україні 30,3 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.